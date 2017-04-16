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Double-digit leads no blueprint for Cavaliers’ success

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 16, 2017 - 04:09 PM
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Cleveland Cavaliers Tristan Thompson (left) and Kyrie Irving embrace after Indiana Pacers C.J. Miles last second shot missed, giving them a 109-108 win in Game 1 in the Eastern Conference playoffs Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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