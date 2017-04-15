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LeBron James feels things out, then finishes strong in Cavs’ win over Pacers in playoff opener

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 15, 2017 - 09:34 PM

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