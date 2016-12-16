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Marla Ridenour: As assistants move up, Ohio State’s loss of Luke Fickell could have as big an impact as departure of Tom Herman

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 16, 2016 - 05:21 PM
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Then Ohio State head coach Luke Fickell coaches against Indiana during the fourth quarter of a game Nov. 5, 2011, in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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