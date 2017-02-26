All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: As she prepares to defend back-to-back Trans Am titles, Stow driver Amy Ruman finally recognized as a force in racing

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 26, 2017 - 11:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Race car driver Amy Ruman with her car on Friday in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

gofundme27cutweb MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
More students turn to fundraising websites to tackle tuition burdens

More and more people are relying on the kindness of strangers through crowd-funding websites to help reduce their financial burdens, from paying medical bills to funeral expenses.

mcarthurs27cut_01
McArthur’s Brew House set to open March 3 in Cuyahoga Falls
wilson25cutweb
UA president strikes out to bond with students at bowling alley - 11:08 AM
cedar27cut
Virtual reality coaster and Melt eatery coming to Cedar Point this summer
Regional news briefs — Feb. 27, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next