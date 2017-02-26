All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: As she prepares to defend back-to-back Trans Am titles, Stow driver Amy Ruman finally recognized as a force in racing

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 26, 2017 - 11:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Race car driver Amy Ruman with her car on Friday in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

escape02cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
There’s no escaping Escape Rooms in and around Akron

There’s no escaping them.

It seems escape rooms are popping up just about everywhere.

goodcall02_cut
Akron ranks high on list of ‘Overlooked Dream Cities’
hands02cut_03
Barberton High School students lend helping hands with 3-D printing
wx02cut_03
March comes in like a lion with early-morning tornado warnings, some damage
harvest02web
Akron-Canton Regional Foodbank kicks off annual campaign
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next