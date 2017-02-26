All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: As she prepares to defend back-to-back Trans Am titles, Stow driver Amy Ruman finally recognized as a force in racing

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 26, 2017 - 11:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Race car driver Amy Ruman with her car on Friday in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

medicaid01cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Local cancer survivor featured on a national ad to save Affordable Care Act - 8:31 PM

Between running her own business and teaching part-time, Paula Chenevey stayed busy with the work she had to do.

bsutton01
U.S. Rep. Tim Ryan won’t run for Ohio governor; others from Akron area still mulling race - 8:31 PM
Longtime Akron real estate agent Carolyn Marting dies at 77 - 8:06 PM
Green school board salutes several students, teachers, staff and volunteers - 8:54 PM
Late priest accused of stealing $160,000 from Streetsboro parish - 8:31 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next