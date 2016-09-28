All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Heroics of waiver wire finds a flashback to Browns’ more successful past

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 28, 2016 - 06:18 PM | Updated: September 29, 2016 - 12:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns cornerback Briean Boddy-Calhoun (20) celebrates with teammates after intercepting a pass and running it back for a touchdown in the second quarter as the Miami Dolphins host the Cleveland Browns in the home opener at refurbished Hard Rock Stadium Sunday, Sept. 25, 2016 in Miami. The Dolphins won in overtime, 30-24. (Al Diaz/Miami Herald/TNS)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN NEWS

mchouse27cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Big(ger) Mac: Akron’s Ronald McDonald House tripling in size; more than 8,511 served so far this year

The first day Bill Considine walked into Akron Children’s Hospital as CEO in 1979, he saw parents sleeping in the lobby to be close to their sick children.

cascade29cut_01
Downtown tire factory-turned-apartment building to welcome visitors Saturday
dyer29cut_02
Bob Dyer: At long last, a memorial service for Big Nate
Too close for comfort? State senator says Stark State’s Akron campus could damage UA’s bottom line
Planned Parenthood targets young voters in Ohio
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next