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Marla Ridenour: Heroics of waiver wire finds a flashback to Browns’ more successful past

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 28, 2016 - 06:18 PM | Updated: September 29, 2016 - 12:20 PM
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Cleveland Browns cornerback Briean Boddy-Calhoun (20) celebrates with teammates after intercepting a pass and running it back for a touchdown in the second quarter as the Miami Dolphins host the Cleveland Browns in the home opener at refurbished Hard Rock Stadium Sunday, Sept. 25, 2016 in Miami. The Dolphins won in overtime, 30-24. (Al Diaz/Miami Herald/TNS)

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