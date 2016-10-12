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American League Championship Series: Indians vs. Blue Jays

Marla Ridenour: Indians’ front office has displayed Midas touch this season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 12, 2016 - 07:23 PM | Updated: October 13, 2016 - 02:56 PM
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Cleveland Indians manager Terry Francona, right, takes the ball from relief pitcher Andrew Miller in the seventh inning during Game 1 of the American League Division Series against the Boston Red Sox, Oct. 6, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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