All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Simple lesson learned from Cavaliers championship run could carry Indians in playoffs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 5, 2016 - 08:30 PM | Updated: October 6, 2016 - 04:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Cody Allen celebrates the final out of the team's 7-4 win over the Detroit Tigers in a game, Sept 26 in Detroit. The Indians win clinched the AL Central title. (AP Photo/Paul Sancya)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN NEWS

salsa07cut_02 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Latino students at KSU joined by classmates, faculty in turning hate incident into educational opportunity

KENT: At first, Sarón Rivera responded to the taunting by simply lifting her chin, smiling broadly and raising the Mexican flag higher.

hillis07
Sentencing of Akron man who fatally shot another man after police say the victim broke into the shooter’s home delayed
valleyview07cut_02
Summit park district buys former Valley View Golf Club for $4 million, plans to link three parks
france07cut_03
In Manchester, the party for coach Jim France gets a timeout
ohglass08cut_01
Chinese glass maker to unveil plant on former Ohio GM site - 6:49 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next