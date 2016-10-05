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Marla Ridenour: Simple lesson learned from Cavaliers championship run could carry Indians in playoffs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 5, 2016 - 08:30 PM | Updated: October 6, 2016 - 04:24 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Cody Allen celebrates the final out of the team's 7-4 win over the Detroit Tigers in a game, Sept 26 in Detroit. The Indians win clinched the AL Central title. (AP Photo/Paul Sancya)

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