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Ohio State football

Ohio State football: Coaches give redshirt freshman Mike Weber the ultimate challenge — be more like Zeke

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 17, 2016 - 03:45 PM
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Ohio State's Mike Weber (25) hurdles Penn State's Manny Bowen (43) during the first half of a game, Oct. 22, in State College. (AP Photo/Chris Knight)


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