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Ohio State football

Ohio State football: Defensive coordinator Greg Schiano says ball-hawking Buckeyes secondary is most talented he’s ever coached

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 19, 2016 - 03:09 PM
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Bowling Green wide receiver Janarvis Pough (left) is tackled by Ohio State cornerback Denzel Ward during the first half of a game on Sept. 3, 2016, in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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