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Fiesta Bowl: Ohio State vs. Clemson

Ohio State football: Quarterback J.T. Barrett embraces chance to win a championship on the field, not on a scooter

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 25, 2016 - 09:33 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett is seen on the sidelines before the start of the Big Ten Conference championship game between Ohio State and Wisconsin Dec. 6, 2014, in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)


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