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Ohio State’s Raekwon McMillan, Clemson’s Deshaun Watson could have been on Fiesta Bowl opponent’s sideline

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 28, 2016 - 08:02 PM | Updated: December 28, 2016 - 09:22 PM
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