PGA of America’s Suzy Whaley to speak at Clearview H.O.P.E. benefit March 18

PHA+U3V6eSBXaGFsZXksIHdobyB3aWxsIGJlY29tZSB0aGUgZmlyc3QgZmVtYWxlIHByZXNpZGVu
dCBvZiB0aGUgUEdBIG9mIEFtZXJpY2EgaW4gMjAxOCwgd2lsbCBiZSB0aGUga2V5bm90ZSBzcGVh
a2VyIGF0IGEgTGV0cyBUYWxrIEdvbGYhIGx1bmNoZW9uIGF0IEFrcm9uJiM4MjE3O3MgRmlyZXN0
b25lIENvdW50cnkgQ2x1YiBvbiBTYXR1cmRheSwgTWFyY2ggMTguIFRoZSBldmVudCwgd2hpY2gg
YmVnaW5zIGF0IDExOjMwIGEubS4sIHdpbGwgYmVuZWZpdCBDbGVhcnZpZXcgSC5PLlAuRS4sIGEg
Z29sZiBwcm9ncmFtIGZvciBmZW1hbGUgdmV0ZXJhbnMuPC9wPjxwPkN1cnJlbnRseSB0aGUgUEdB
IG9mIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyB2aWNlIHByZXNpZGVudCwgV2hhbGV5IHdhcyB0aGUgZmlyc3Qg
ZmVtYWxlIGVsZWN0ZWQgdG8gc2VydmUgYXMgYW4gb2ZmaWNlciBvZiB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9u
IHdoZW4gc2hlIHdhcyBjaG9zZW4gc2VjcmV0YXJ5IGluIDIwMTQuIDwvcD48cD5BIHJlc2lkZW50
IG9mIEhhcnRmb3JkLCBDb25uLiwgYW5kIGEgZ3JhZHVhdGUgb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2Yg
Tm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIFdoYWxleSBiZWNhbWUgdGhlIGZpcnN0IHdvbWFuIHNpbmNlIEJhYmUg
WmFoYXJpYXMgaW4gMTk0NSB0byBxdWFsaWZ5IGZvciBhIFBHQSBUb3VyIGV2ZW50IHdoZW4gc2hl
IHBsYXllZCBpbiB0aGUgMjAwMyBHcmVhdGVyIEhhcnRmb3JkIE9wZW4uIFNoZSBnYWluZWQgZW50
cnkgYnkgdmlydHVlIG9mIGhlciB2aWN0b3J5IGluIHRoZSAyMDAyIENvbm5lY3RpY3V0IFBHQSBT
ZWN0aW9uIENoYW1waW9uc2hpcCwgYW5vdGhlciBmaXJzdCBmb3IgaGVyIGdlbmRlci48L3A+PHA+
R29sZiBEaWdlc3QgcmFua2VkIFdoYWxleSwgYSBmb3JtZXIgcGxheWVyIG9uIHRoZSBMUEdBIFRv
dXIsIGFtb25nIGl0cyB0b3AgNTAgaW5zdHJ1Y3RvcnMuIFNoZSBhbmQgaGVyIGh1c2JhbmQsIEJp
bGwsIGFyZSBQR0EgbWVtYmVycy48L3A+PHA+VGlja2V0cyBmb3IgdGhlIGx1bmNoZW9uIGFyZSAk
NDAgb3IgJDQwMCB0byBzcG9uc29yIGEgdGFibGUgb2YgZWlnaHQuIEEgdmV0ZXJhbiBjYW4gYmUg
c3BvbnNvcmVkIGZvciAkNDAuIFJlc2VydmF0aW9uIGRlYWRsaW5lIGlzIE1hcmNoIDQuPC9wPjxw
PkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBlbWFpbCBSZW5lZSBQb3dlbGwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmNvbW11bmljYXRpb25zQGNsZWFydmlld2dvbGZjbHViLmNvbSI+Y29tbXVuaWNhdGlvbnNA
Y2xlYXJ2aWV3Z29sZmNsdWIuY29tPC9hPiBvciBjYWxsIDMzMC00ODgtMDQwNC4gQ2hlY2tzIG9y
IG1vbmV5IG9yZGVycyBjYW4gYmUgbWFpbGVkIHRvIHRoZSBDbGVhcnZpZXcgTGVnYWN5IEZvdW5k
YXRpb24sIEJveCAzMDE5NiwgRWFzdCBDYW50b24sIE9IIDQ0NzMwLjwvcD48cD4mIzgyMTI7IDxz
dHJvbmc+TWFybGEgUmlkZW5vdXI8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.