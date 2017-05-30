By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
Area state track and field qualifiers May 31,2017 03:05 AM GMT Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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