By Michael Beaven
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Beacon Journal Scholar Athlete honorable mention list July 16,2017 02:57 AM GMT Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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