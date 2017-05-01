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NBA Playoffs  Round 2, Game 1: Cavaliers 116, RAPTORS 105

Cavaliers 116, Raptors 105: LeBron James flashes humor to go with scoring as Cavs open Eastern Conference semifinals with win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 1, 2017 - 09:51 PM | Updated: May 2, 2017 - 07:10 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James ends up with a beer bottle in his hand after running into a floor server while celebrating against the Toronto Raptors during the third quarter in Game 1 of second round playoff game Monday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers beat the Raptors 116-105. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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