All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs | Round 2, Game 2: Cavaliers 125, RAPTORS 103

Cavaliers 125, Raptors 103: LeBron James continues to climb NBA playoff scoring chart as Cavs take 2-0 lead in Eastern Conference semifinal series

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 3, 2017 - 10:08 PM | Updated: May 4, 2017 - 03:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) runs to cheer on the crowd after sinking back-to-back three-pointers against the Toronto Raptors during the second quarter in Game 2 of a second round Eastern Conference playoff game Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

hotel04cut_04 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Beds, chairs, chandeliers and more — everything must go as liquidation sale opens to public at former Akron City Centre Hotel

It’s billed as Akron’s biggest garage sale.

rocksino
Hard Rock Rocksino adding a gas station and car wash
booksale04cut_01
Library book sales great time to stock up for summer
ruhlin04cut_01
Summit prosecutors argue for $1.2 million bond for Akron fire union treasurer accused of theft; bond instead set at $15,000, 10 percent - 3:32 PM
Ohio House plan gives charter school sponsors rated ‘effective’ today a perpetual pass on new and failing e-schools
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next