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NBA Playoffs | Round 2, Game 2: Cavaliers 125, RAPTORS 103

Cavaliers 125, Raptors 103: LeBron James continues to climb NBA playoff scoring chart as Cavs take 2-0 lead in Eastern Conference semifinal series

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 3, 2017 - 10:08 PM | Updated: May 4, 2017 - 03:30 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) runs to cheer on the crowd after sinking back-to-back three-pointers against the Toronto Raptors during the second quarter in Game 2 of a second round Eastern Conference playoff game Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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