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Cavaliers’ LeBron James continues to have fun interactions with fans

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 2, 2017 - 10:37 PM
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