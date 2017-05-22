City Series baseball postseason final

PHA+PHN0cm9uZz5UZWFtczogPC9zdHJvbmc+RWxsZXQgKDE2LTgsIDEyLTEpIHZzLiBGaXJlc3Rv
bmUgKDE5LTYsIDEyLTEpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hlbjo8L3N0cm9uZz4gNSBwLm0uIFR1ZXNk
YXk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XaGVyZTo8L3N0cm9uZz4gQ2FuYWwgUGFyazwvcD48cD48c3Ryb25n
PkNvYWNoZXM6IDwvc3Ryb25nPkpvaG4gU2FydmVyIGZvciBFbGxldCBhbmQgTWF0dCBCcm9va3Mg
Zm9yIEZpcmVzdG9uZTwvcD48cD48c3Ryb25nPkVsbGV0JiM4MjE3O3MgcHJvamVjdGVkIHN0YXJ0
ZXJzOiA8L3N0cm9uZz5HcmlmZmluIE1hbGljaywgSnIuLCBQOyBNYXR0IEVkd2FyZHMsIFNyLiwg
QzsgR2FycmV0dCBIYXZlcnN0aWNrLCBTci4sIDFCOyBUeWxlciBXZXN0cmVuLCBKci4sIDJCOyBK
YWNvYiBLbGluZSwgU3IuLCBTUzsgSm9lIFdpbGxpYW1zLCBTci4sIDNCOyBNYXR0IENvZHksIFNy
Liwgb3IgUnlhbiBKYXJ2aXMsIFNyLiwgTEY7IENhbGViIFNjaHJhbW0sIEpyLiwgQ0Y7IENhbWVy
b24gQnJha2UsIFNyLiwgUkYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmlyZXN0b25lJiM4MjE3O3MgcHJvamVj
dGVkIHN0YXJ0ZXJzOiA8L3N0cm9uZz5EdXN0aW4gSmFtZXMsIFNyLiwgUDsgTWF0dCBEaWVzLCBT
ci4sIEM7IEphY29iIEJpbGljaCwgU3IuLCAxQjsgQmVuIE5ldXNzZXIsIEpyLiwgMkI7IE1heCBF
cmlzZXksIFNvcGguLCBTUzsgSmFjb2IgV2ViZXIsIEpyLiwgM0I7IE1hdHQgT3dlbiwgU3IuLCBM
RjsgRGVtb250ZSYjODIxNzsgU3dhaW4sIFNyLiwgQ0Y7IEpvc2ggQWxleGFuZGVyLCBTb3BoLiwg
UkYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SW4gdGhlIGxlYWd1ZTogPC9zdHJvbmc+RWxsZXQgYW5kIEZpcmVz
dG9uZSBzcGxpdCBnYW1lcyBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24sIHdpdGggdGhlIE9yYW5nZW1l
biB3aW5uaW5nIGEgaG9tZSBnYW1lIDEyLTIgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24mIzgy
MTc7cyBMZWUgSmFja3NvbiBGaWVsZCBhbmQgdGhlIEZhbGNvbnMgd2lubmluZyBhIGhvbWUgZ2Ft
ZSA5LTAgYXQgRGF2ZSBNYXJzaGFsbCBGaWVsZC4gQm90aCB0ZWFtcyBzd2VwdCBCdWNodGVsLCBF
YXN0LCBHYXJmaWVsZCwgS2VubW9yZSBhbmQgTm9ydGguIEluIHRoZSBDaXR5IFNlcmllcyBzZW1p
ZmluYWwgcm91bmQgb24gU2F0dXJkYXksIGhvc3QgRWxsZXQgZGVmZWF0ZWQgR2FyZmllbGQgYW5k
IGhvc3QgRmlyZXN0b25lIGJlYXQgRWFzdC4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm90ZXM6IDwvc3Ryb25n
PlNhcnZlciBzYWlkIHNlbmlvciBsZWZ0IGZpZWxkZXIgU3RldmUgQ29keSB3aWxsIGxpa2VseSBi
ZSBvdXQgYmVjYXVzZSBvZiBhbiBpbmp1cnkgc3VzdGFpbmVkIGluIGEgRGl2aXNpb24gSSBkaXN0
cmljdCBzZW1pZmluYWwgbG9zcyB0byBCb2FyZG1hbi4gRWxsZXQgdG9wcGVkIE5vcnRoIGFuZCBX
YXJyZW4gSG93bGFuZCB0byB3aW4gYSBzZWN0aW9uYWwgdGl0bGUuIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4g
dG9wcGVkIEZpcmVzdG9uZSBpbiBhIERpdmlzaW9uIEkgc2VjdGlvbmFsIGZpbmFsLjwvcD48cD4m
IzE3MzsmIzgyMTI7IDxzdHJvbmc+TWljaGFlbCBCZWF2ZW48L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.