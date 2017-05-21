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City Series softball scouting report

City Series softball scouting report

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 21, 2017 - 07:45 PM

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