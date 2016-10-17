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Basketball

Ellet graduate Breaon Brady commits to play basketball at the University of Houston

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 17, 2016 - 05:15 PM
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Ellet's Breaon Brady goes up for two points against Medina during the second quarter of a game at Ellet High School Dec. 27, 2014 in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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