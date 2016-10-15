All CATEGORIES
☰ Menu

High school football/Buchtel 21, Ellet 20: Pyrce Taylor guides Griffins to victory in game with eight turnovers, two safeties

By Michael Beaven

Published: October 15, 2016 - 12:20 AM | Updated: October 15, 2016 - 12:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ellet's Marquise Bridges (left) looks over as he runs past Buchtel's Treshone Goley (8) in the first quarter Friday at InfoCision Stadium in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

plane19cut_04 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says - 11:19 PM

Federal investigators determined numerous mistakes by the two-person flight crew primarily caused the Nov. 10 small jet crash that killed them and their seven passengers as they attempted to land at Akron Fulton International Airport in bad weather.

1ohpoll_b
Ohio gives Clinton the lead, but it’s close - 11:19 PM
Regional news briefs — Oct. 19 - 11:06 PM
artbox19_Ward6
Akron leadership group seeking money for new downtown public art project - 10:38 PM
edwin19_01
Summit County schedules public ceremony to say goodbye to former Edwin Shaw property - 10:37 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next