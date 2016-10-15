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High school football/Buchtel 21, Ellet 20: Pyrce Taylor guides Griffins to victory in game with eight turnovers, two safeties

By Michael Beaven

Published: October 15, 2016 - 12:20 AM | Updated: October 15, 2016 - 12:47 AM
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Ellet's Marquise Bridges (left) looks over as he runs past Buchtel's Treshone Goley (8) in the first quarter Friday at InfoCision Stadium in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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