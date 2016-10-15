All CATEGORIES
☰ Menu

High school football/Buchtel 21, Ellet 20: Pyrce Taylor guides Griffins to victory in game with eight turnovers, two safeties

By Michael Beaven

Published: October 15, 2016 - 12:20 AM | Updated: October 15, 2016 - 12:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ellet's Marquise Bridges (left) looks over as he runs past Buchtel's Treshone Goley (8) in the first quarter Friday at InfoCision Stadium in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

pony18_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts - 10:55 PM

Giggles and looks of astonishment filled the gym at Seiberling Community Learning Center as students and staff watched their principal kiss a pink pony on Monday during their weekly kickoff assembly.

Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies? - 10:54 PM
Akron City Council agrees to quit offering retiree health benefits to future employees - 10:54 PM
Summit County Council unanimously approves six weeks of paid parental leave for employees - 10:54 PM
Area deaths — compiled Oct. 17 - 10:54 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next