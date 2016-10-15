All CATEGORIES
☰ Menu

High school football/Buchtel 21, Ellet 20: Pyrce Taylor guides Griffins to victory in game with eight turnovers, two safeties

By Michael Beaven

Published: October 15, 2016 - 12:20 AM | Updated: October 15, 2016 - 12:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ellet's Marquise Bridges (left) looks over as he runs past Buchtel's Treshone Goley (8) in the first quarter Friday at InfoCision Stadium in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Giant Eagle supermarket chain offering 340 corporate buyouts - 6:57 PM

PITTSBURGH: The Giant Eagle supermarket chain is offering buyouts to about 1 percent of its 34,000 corporate employees, or roughly 340 workers.

plane19cut_04
Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says
pony18_01
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts
wilson09cut_04
University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president
Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies?
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next