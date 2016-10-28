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East 32, Garfield 14

High school football / East 32, Garfield 14: Dragons win regular-season finale to clinch first City Series title since 1975

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 28, 2016 - 11:11 PM | Updated: October 29, 2016 - 12:37 AM
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East's Jemarulin Suggs runs for a first down against Garfield in the first quarter of a game at InfoCision Stadium on Friday at the University of Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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