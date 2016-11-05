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Division III playoffs: East 50, Marlington 37

High school football/East 50, Marlington 37: Jemarulin Suggs, Devanier Floyd power Dragons to first playoff victory

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 5, 2016 - 10:54 PM
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East running back Devanier Floyd (top) is brought down by a host of Marlington defenders, including Drew Anderson (5), on a run in the first quarter Saturday in their Div III regional quarterfinal game at Marlington High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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