All CATEGORIES
☰ Menu

Division III playoffs: East 50, Marlington 37

High school football/East 50, Marlington 37: Jemarulin Suggs, Devanier Floyd power Dragons to first playoff victory

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 5, 2016 - 10:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

East running back Devanier Floyd (top) is brought down by a host of Marlington defenders, including Drew Anderson (5), on a run in the first quarter Saturday in their Div III regional quarterfinal game at Marlington High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

odage06cut_5 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Addiction starts young but reaches peak in addicts’ mid-20s and early 30s, experts say

Joe Valenti describes his bout with drug addiction as switching seats on the Titanic.

Bob Dyer: Now these guys are fans!
Election Day near, Americans weigh divide, look for healing
comic06cut_01
Akron Comicon: Superheroes in tights, carrying foam swords, storm Knight Center in peace and jubilation
techvote07cut_07
Technology is taking voting online, just not anytime soon
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next