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City Series postseason football final: Ellet 17, Firestone 12

High school football/Ellet 17, Firestone 12: Marquise Bridges guides Orangemen to win in City Series postseason final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 3, 2016 - 10:57 PM
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Firestone's Demonte Swain (right) gets past Ellet's Cameron Brake on a third quarter run Thursday at InfoCision Stadium in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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