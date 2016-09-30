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Ellet 48, Green 34

High school football / Ellet 48, Green 34: Marquise Bridges scores five touchdowns to lead Orangeman past Bulldogs

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: September 30, 2016 - 11:23 PM
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Ellet's Marquise Bridges (right) fends off Green's Tyler Smith as he runs 38 yards for a touchdown in the first quarter Friday at Green High School. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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