All CATEGORIES
☰ Menu

Division II regional semifinal: Hudson 14, Aurora 7

High school football / Hudson 14, Aurora 7: Explorers top Greenmen in competitive Division II regional semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 11, 2016 - 10:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hudson wide receiver Greg Mailey (top) hauls in a pass for first down over Aurora's Bryan Barefield (9) in the first quarter of their Division II regional semifinal game at Nordonia High School on Friday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

surprise11_03 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Marine surprises his sister at Barberton school after six years apart

In the six years Brandon Griffith was away in California serving in the U.S. Marine Corps, his youngest sister, Alea, kept him in her thoughts at home in Barberton.

Election_Protest_Michigan041df~13
Trump protesters flood streets anew and schools report racially charged incidents after election
Regional news briefs — Nov. 12, 2016
Cincinnati_Police_Shooting32951_00~1
Judge to deadlocked jury: Keep deliberating fate of officer
ditlow12
Clarence M. Ditlow III, responsible for Firestone Tire investigation, dies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next