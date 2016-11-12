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Division III regional semifinal: New Philadelphia 27, East 20

High school football / New Philadelphia 27, East 20: Quakers end Dragons’ memorable season with fourth quarter touchdown in Division III regional semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 12, 2016 - 10:49 PM
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East running back Jemarulin Suggs (1) rushes for yards against several members of the New Philadelphia defense in the first quarter of their Division III regional semifinal game at Northwest High School on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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