All CATEGORIES
☰ Menu

High school football | playoffs week 1

High school football/Stow 35, Canton McKinley 10: Kyle Vantrease, Joe Gobble join senior mates to conclude home careers at Stow with win over Canton McKinley

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 4, 2016 - 10:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stow running back Joe Gobble is slowed by Canton McKinley's Ca'ROn Turner on a run in the second quarter of their Division I regional quarter final game Friday at Stow-Munroe Falls High School. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

piano05cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Learning to thrive: Ethan Olaes lost his words to autism, but found his voice through music

Ethan Olaes seemed to disappear a couple of months shy of his second birthday.

watson05web
Akron man facing 24 charges for allegedly crashing into police vehicles claims insanity
Judge issues order to stop voter harassment by Trump backers
pornpoll05cut_03
Online shoppers donate to Clinton, porn watchers prefer Trump, new unscientific poll finds
UA will hold special meetings on finances
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next