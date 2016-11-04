All CATEGORIES
☰ Menu

High school football | playoffs week 1

High school football/Stow 35, Canton McKinley 10: Kyle Vantrease, Joe Gobble join senior mates to conclude home careers at Stow with win over Canton McKinley

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 4, 2016 - 10:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stow running back Joe Gobble is slowed by Canton McKinley's Ca'ROn Turner on a run in the second quarter of their Division I regional quarter final game Friday at Stow-Munroe Falls High School. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

polifilms06cut_2 - AP
10 great political films for a stranger-than-fiction race

There are wonderful idealistic films about American politics, warm with optimism and belief in Washington’s system.

electparty06cut
How to plan a winning Election Day party
piano05cut_01
Learning to thrive: Ethan Olaes lost his words to autism, but found his voice through music
watson05web
Akron man facing 24 charges for allegedly crashing into police vehicles claims insanity
Judge issues order to stop voter harassment by Trump backers
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next