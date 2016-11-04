All CATEGORIES
☰ Menu

High school football | playoffs week 1

High school football/Stow 35, Canton McKinley 10: Kyle Vantrease, Joe Gobble join senior mates to conclude home careers at Stow with win over Canton McKinley

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 4, 2016 - 10:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stow running back Joe Gobble is slowed by Canton McKinley's Ca'ROn Turner on a run in the second quarter of their Division I regional quarter final game Friday at Stow-Munroe Falls High School. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Now these guys are fans! - 10:27 PM

So, you think you know some hardcore Cleveland sports fans?

comic06cut_01
Akron Comicon: Superheroes in tights, carrying foam swords, storm Knight Center in peace and jubilation - 10:27 PM
techvote07cut_07
Technology is taking voting online, just not anytime soon - 10:27 PM
iraq06cut_1
Human shields, barricades slow Iraqi advance into Mosul - 11:15 PM
Regional news briefs — Nov. 6 - 11:15 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next