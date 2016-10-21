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Woodridge 45, Norton 13

High school football / Woodridge 45, Norton 13: Mason Lydic, King Alfred Sanders power Bulldogs to 9-0 record

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 21, 2016 - 10:06 PM | Updated: October 22, 2016 - 09:32 AM
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Norton running back Quaid Ivy is upended by Woodridge's Nicholas LoPrinzi (below) and taken down by Colten Christ on a run in the second quarter on Friday at Lahoski Field in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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