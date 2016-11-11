High school soccer: Revere peaks at right time in quest for second Division II state title

PHA+VGhlIFJldmVyZSBzb2NjZXIgdGVhbSBlbnRlcmVkIHRoZSAyMDE2IHNlYXNvbiB3aXRoIGp1
c3QgdHdvIHBsYXllcnMgd2l0aCBzaWduaWZpY2FudCBzdGFydGluZyBleHBlcmllbmNlICYjODIx
MjsganVuaW9yIFphY2sgS2Fzc29uIGFuZCBzZW5pb3IgWmFuZSBWYW4gRm9zc2VuLjwvcD48cD5S
ZXZlcmUgc2Vjb25kLXllYXIgY29hY2ggTmljayBEZVBvbXBlaSBzYWlkIEthc3NvbiBzdGFydGVk
IGEgZnVsbCBzZWFzb24gYXMgYSBzb3Bob21vcmUgYW5kIFZhbiBGb3NzZW4gZmluaXNoZWQgaGlz
IGp1bmlvciB5ZWFyIGFzIGEgc3RhcnRlci48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhvc2UgdHdvIHBsYXllcnMs
IHRoZXJlIHdhcyBhIGxvdCBvZiB1bmNlcnRhaW50eSBzdXJyb3VuZGluZyB0aGUgdGVhbSwgYnV0
IERlUG9tcGVpIGtuZXcgaGUgaGFkIGEgbG90IG9mIHRhbGVudGVkIHBsYXllcnMgdG8gY2hvb3Nl
IGZyb20uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgaXQgaW4gTWF5LCBhbmQgc2FpZCAm
IzgyMTY7UmVidWlsZCBpcyBub3QgYSB3b3JkIHRoYXQgd2UgdXNlLiBXZSBqdXN0IHJlbG9hZCwm
IzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1doZXRoZXIgdGhleSBhcmUgSlYg
cGxheWVycyBnZXR0aW5nIGEgc2hvdCBhdCB2YXJzaXR5IHRoZWlyIGp1bmlvciBvciBzZW5pb3Ig
eWVhcjsgdGhhdCBpcyB0aGUgdHlwZSBvZiBwcm9ncmFtIHRoZXkgYXJlIGluLiBXZSBoYXZlIGNv
bXBldGl0aW9uIGFsbCB0aGUgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlUG9tcGVpLCAzMywgaXMgY29y
cmVjdCBhYm91dCB0aGUgY29tcGV0aXRpb24gd2l0aGluIHRoZSBwcm9ncmFtLiBSZXZlcmUgKDE2
LTMtMykgd29uIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gMjAxMyBhbmQg
d2lsbCBzZWVrIGl0cyBzZWNvbmQgc3RhdGUgdGl0bGUgYXQgbm9vbiBTdW5kYXkgd2hlbiBpdCBt
ZWV0cyBLZXR0ZXJpbmcgQXJjaGJpc2hvcCBBbHRlciAoMjAtMS0yKSBpbiB0aGUgRGl2aXNpb24g
SUkgZmluYWwgYXQgTUFQRlJFIFN0YWRpdW0gKGZvcm1lcmx5IENvbHVtYnVzIENyZXcgU3RhZGl1
bSkuPC9wPjxwPkRlUG9tcGVpLCB3aG8gd2FzIGFuIGFzc2lzdGFudCB3aXRoIHRoZSAyMDEzIHN0
YXRlIHRpdGxlIHRlYW0sIGxpa2VzIHdoYXQgaGUgaXMgc2VlaW5nIGZyb20gaGlzIHBsYXllcnMu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBhIHByb2dyYW0sIHdlIGFyZSBvZiBjb3Vyc2UgZXh0cmVtZWx5IGV4
Y2l0ZWQgdG8gYmUgcGxheWluZyBpbiB0aGlzIGdhbWUsJiM4MjIxOyBEZVBvbXBlaSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhpcyB0ZWFtIGhhcyByZWFsbHkgcHV0IGEgbG90IG9mIHdvcmsgaW4gc28gSSBjb3Vs
ZCBub3QgYmUgaGFwcGllciBmb3IgdGhlc2UgYm95cy4gVGhlIGNvbW11bml0eSBhbGwgcHV0cyBp
biB0aW1lIGFuZCBlZmZvcnQgdG8gbWFrZSB0aGlzIHBvc3NpYmxlLiBXZSBoYXZlIGFuIGFtYXpp
bmcgeW91dGggcHJvZ3JhbSwgaW5jcmVkaWJseSBoZWxwZnVsIGFuZCBzdXBwb3J0aXZlIHBhcmVu
dHMgYW5kIGEgc2Nob29sIHRoYXQgYmVsaWV2ZXMgaW4gd2hhdCB3ZSBkbyBoZXJlLiBUaGUgYmVz
dCB0aGluZyB0aG91Z2ggaXMgdGhhdCB3ZSBleHBlY3QgdGhpcyBoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
UmV2ZXJlIG9wZW5lZCB0aGUgc2Vhc29uIHdpdGggYSAxLTEgZHJhdyBhZ2FpbnN0IE1hbnNmaWVs
ZCBDaHJpc3RpYW4gYW5kIGEgMy0yIGxvc3MgdG8gTWVudG9yIExha2UgQ2F0aG9saWMuIFRoZSBN
aW51dGVtZW4gZmluaXNoZWQgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIHdpdGggd2lucyBvdmVyIEJleGxl
eSwgSGlnaGxhbmQsIEJheSBWaWxsYWdlIEJheSwgS2VudCBSb29zZXZlbHQsIExha2V3b29kIFN0
LiBFZHdhcmQsIFZlcm1pbGlvbiwgWW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXksIFRhbGxtYWRn
ZSwgR2xlbk9hayBhbmQgQmFyYmVydG9uLjwvcD48cD5BZGRpdGlvbmFsIGxvc3NlcyB0byBDb3Bs
ZXkgYW5kIEF1cm9yYSBhbmQgZHJhd3Mgd2l0aCBNYXJsaW5ndG9uIGFuZCBCcnVuc3dpY2sga2Vw
dCBSZXZlcmUmIzgyMTc7cyBwbGF5ZXJzIGh1bWJsZSBhbmQgaHVuZ3J5IGZvciBhIHJ1biBpbiB0
aGUgcG9zdHNlYXNvbiB0b3VybmFtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIHdpbm5pbmcgYXQg
dGhlIHJpZ2h0IHRpbWUsJiM4MjIxOyBLYXNzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHN0YXJ0ZWQgb2Zm
IHByZXR0eSBzbG93IGFuZCB0aGVuIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBkbyB0b28gd2VsbCBhdCB0aGUg
ZW5kIG9mIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbi4gVGhhdCBnYXZlIHVzIGEgYm9vc3QgdG8gZ2V0IHJl
YWR5IGZvciB0aGUgcGxheW9mZnMgYW5kIHRoZW4gd2UgaGF2ZSB0YWtlbiBvZmYuIFdlIGFyZSBk
b2luZyBwaGVub21lbmFsIG5vdy4gV2UgaGF2ZSAxNyBnb2FscyBzY29yZWQgYW5kIG9uZSBnb2Fs
IHNjb3JlZCBhZ2FpbnN0IGluIHRoZSBwbGF5b2ZmcyBbaW4gd2lucyBvdmVyIENsZXZlbGFuZCBC
ZW5lZGljdGluZSAzLTAsIFdvb2RyaWRnZSA1LTEsIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4g
QWNhZGVteSAyLTAsIENvcnRsYW5kIExha2V2aWV3IDMtMCwgTGFrZSBDYXRob2xpYyAyLTAgYW5k
IENlbGluYSAyLTBdLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmV2ZXJlIGp1bmlvciBnb2Fsa2VlcGVyIENoYXJs
aWUgRmluayBoYXMgZml2ZSBwb3N0c2Vhc29uIHNodXRvdXRzIHdpdGggaGlzIGRlZmVuZGVycywg
c2VuaW9ycyBKb2VsIEhhcmRpbmcgYW5kIE5hdGhhbiBBbGJlcnQgYW5kIGp1bmlvcnMgVHlsZXIg
RWJlcnQgYW5kIEF1ZHJpYyBXZXJ0ei48L3A+PHA+U29waG9tb3JlIFNhbCBNaWxhenpvLCBzZW5p
b3JzIEJyeWNlIEhhcmRpbmcgYW5kIE1hdHRoZXcgR2lsdG5lciBhbmQgZnJlc2htYW4gVHJlbnQg
Um9yYWJhdWdoIGFsc28gc3RhcnQgd2l0aCBWYW4gRm9zc2VuIGFuZCBLYXNzb24uIE1pbGF6em8g
aGFzIDEwIGdvYWxzIGFuZCBmaXZlIGFzc2lzdHMsIFZhbiBGb3NzZW4gaGFzIHNldmVuIGdvYWxz
IGFuZCBzZXZlbiBhc3Npc3RzIGFuZCBHaWx0bmVyIGhhcyBzaXggZ29hbHMgYW5kIHNpeCBhc3Np
c3RzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TXkgYnJvdGhlciBbTHVrZV0gd2FzIGEgc3RhcnRpbmcgbWlkZmll
bGRlciBvbiB0aGUgMjAxMyBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgdGVhbSwmIzgyMjE7IHNhaWQgWmFj
ayBLYXNzb24sIHdobyBoYXMgMTEgZ29hbHMgYW5kIHNpeCBhc3Npc3RzIHRoaXMgeWVhci4gJiM4
MjIwO0kgcmVtZW1iZXIgd2F0Y2hpbmcgdGhlbSBnbyB0byBzdGF0ZSB3aGVuIEkgd2FzIGluIGVp
Z2h0aCBncmFkZS4gTXkgdGVhbW1hdGVzIGFuZCBJIGhhdmUgYmVlbiB3YWl0aW5nIGZvciBvdXIg
dHVybi4gSSB0aG91Z2h0IHdlIHdlcmUgZ29pbmcgdG8gZ28gbGFzdCB5ZWFyLCBidXQgaXQgZGlk
biYjODIxNzt0IHR1cm4gb3V0IHRoZSB3YXkgd2UgZXhwZWN0ZWQuIFdlIGhhdmUgaGFkIHRoZSBk
cml2ZSB0byBtYWtlIGl0IHRoZXJlLiAmIzgyMzA7IFRoaXMgaXMganVzdCB1bnJlYWwgdG8gbWUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5RdWljayBraWNrczwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JyeWNlIGFuZCBK
b2VsIEhhcmRpbmcgYXJlIHRyaXBsZXRzIHdpdGggdGhlaXIgc2lzdGVyIEF1ZHJleSwgYSBzdGFu
ZG91dCBmb3J3YXJkIG9uIFJldmVyZSYjODIxNztzIGdpcmxzIHNvY2NlciB0ZWFtLiAmIzgyMjA7
QSBsb3Qgb2Ygc29jY2VyIHRhbGVudCB3YXMgYm9ybiBvbiB0aGF0IGRheSwmIzgyMjE7IERlUG9t
cGVpIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RnJlc2htYW4gVHJlbnQgUm9yYWJhdWdoIGlz
IHRoZSBzb24gb2YgUmV2ZXJlIGFzc2lzdGFudCBKb2huIFJvcmFiYXVnaC48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtKdW5pb3JzIEphY2sgQnJva2xvZmYgYW5kIFdpbGxpYW0gQnJhbmNoIGFuZCBzb3Bo
b21vcmVzIFNhbmRvciBKYWthYiBhbmQgU2FtIFdlYnN0ZXIgY29udHJpYnV0ZSBhcyByZXNlcnZl
cy4gSmFrYWImIzgyMTc7cyBmYXRoZXIsIFNhbmRvciBKYWthYiwgd2FzIFJldmVyZSYjODIxNztz
IGNvYWNoIHdoZW4gdGhlIDIwMTMgdGVhbSB3b24gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIHN0YXRlIHRpdGxl
LiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIGFtYXppbmcgdG8gYmUgcGFydCBvZiB0aGF0IGVudmlyb25tZW50IGFz
IGEgc2V2ZW50aC1ncmFkZXIsJiM4MjIxOyBXZWJzdGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3YXMgdHJ1
bHkgaW5jcmVkaWJsZSB0byBzZWUgdGhlIHN1cHBvcnQgdGhhdCB0aGUgdGVhbSBoYWQgbm90IG9u
bHkgZnJvbSB0aGUgcGFyZW50cywgYnV0IHRoZSBzdHVkZW50cyB0b28uIFdlIGhhZCB0aGUgd2hv
bGUgc2Nob29sIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGU8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVy
LmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.