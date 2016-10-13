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Volleyball: Firestone 3, Ellet 1

High school volleyball/Firestone 3, Ellet 1: Seven seniors, including Lydia Sherman, lead Falcons to City Series championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 10:15 PM
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Firestone celebrates beating Ellet 3-1 to win the City Series volleyball championship on Thursday at Buchtel High School in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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