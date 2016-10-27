High school volleyball: Revere defeats Tallmadge for third time this season to win Division II district championship

PHA+VEFMTE1BREdFOiBEZWZlYXRpbmcgYSByaXZhbCB0aHJlZSB0aW1lcyBpbiBhIHJvdyBpcyBu
ZXZlciBlYXN5LCBidXQgUmV2ZXJlIGFjY29tcGxpc2hlZCB0aGF0IGZlYXQgVGh1cnNkYXkgd2hl
biBpdCBiZWF0IGhvc3QgVGFsbG1hZGdlLjwvcD48cD4gQW5kIGluIHRoZSBwcm9jZXNzLCB0aGUg
TWludXRlbWVuIHdvbiBhIERpdmlzaW9uIElJIGRpc3RyaWN0IGNoYW1waW9uc2hpcC48L3A+PHA+
U2VuaW9ycyBWaWt0b3JpYSBGYXJpYW4sIEVyaW5uIEthaG9lLCBDYWxpIEFtYXRvIGFuZCBKdWxp
YSBSYW5kYWxsIGd1aWRlZCBSZXZlcmUgKDIwLTUpIG92ZXIgVGFsbG1hZGdlICgxOC01KSBpbiB0
aHJlZSBzZXRzIHdpdGggdGhlaXIgYWxsLWFyb3VuZCBwbGF5LiBSZXZlcmUgYWR2YW5jZWQgdG8g
cGxheSBpbiBhIHJlZ2lvbmFsIHNlbWlmaW5hbCBhdCA3OjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5IGF0IFN0
b3cgYWdhaW5zdCBlaXRoZXIgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgQmVhdW1vbnQgb3IgQ2hhcmRvbiBO
b3RyZSBEYW1lLUNhdGhlZHJhbCBMYXRpbi4gIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGdpcmxzIGtuZXcg
d2hhdCB3YXMgYXQgc3Rha2UsJiM4MjIxOyBSZXZlcmUgY29hY2ggSmVubmEgUmVwcCBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhlIHByZXNzdXJlIHdhcyBvbiBhbmQgaW4gUmV2ZXJlIHNjaG9vbCBoaXN0b3J5LCB3
ZSBoYWQgbmV2ZXIgd29uIGEgZGlzdHJpY3Qgdm9sbGV5YmFsbCB0aXRsZS4gVGhpcyBpcyB0aGUg
Zmlyc3Qgb25lLiBUaGF0IGJhbm5lciBoYXMgYmVlbiBibGFuay4gV2lubmluZyBhIGRpc3RyaWN0
IHRpdGxlIGhhcyBiZWVuIG91ciBnb2FsLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGZlbGwgc2hvcnQgbGFz
dCB5ZWFyIFtpbiBhIERpdmlzaW9uIElJIGRpc3RyaWN0IGZpbmFsIHRvIEJlYXVtb250IGF0IEdh
cmZpZWxkIEhlaWdodHNdIGFuZCBhIG51bWJlciBvZiB0aGVzZSBnaXJscyB3ZXJlIGEgYmlnIHBh
cnQgb2YgdGhhdCB0ZWFtLiBUaGUgeW91bmdlciBndXlzIGhhdmUgc3RlcHBlZCB1cCBhbmQgYm91
Z2h0IGluLCBhbmQgd2UgaGF2ZSBqdXN0IGJlZW4gd29ya2luZyB0b3dhcmRzIHRoYXQgZ29hbC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBuZXcgZ29hbCBpcyB0byB0YWtlIHRoaXMgcGxheWluZyBleHBlcmll
bmNlIHVuZGVyIHByZXNzdXJlIHRvIHRoZSByZWdpb25hbCBhdCBTdG93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
RmFyaWFuIGhhZCAxOSBraWxscyBhbmQgaGFkIDE5IGRpZ3MgYW5kIDEwIHNlcnZpY2UgcG9pbnRz
IGZvciBSZXZlcmUsIHdoaWNoIHdvbiAyNS0yMywgMjUtMjEgYW5kIDI1LTIxLiA8L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIGdvdCBldmVyeW9uZSB0b2dldGhlciBhbmQgcGxheWVkIGFzIGEgdGVhbSwmIzgyMjE7
IHNhaWQgRmFyaWFuLCBhIFNldG9uIEhpbGwgVW5pdmVyc2l0eSByZWNydWl0LiAmIzgyMjA7V2Ug
d29yayBzbyBoYXJkIGluIHByYWN0aWNlIGFuZCBjaGFsbGVuZ2UgZWFjaCBvdGhlciBldmVyeSBk
YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LYWhvZSBjb250cmlidXRlZCAxOCBraWxscywgMTAgc2VydmljZSBw
b2ludHMsIHR3byBhY2VzIGFuZCB0d28gYmxvY2tzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYWx3YXlzIGtu
b3cgdGhhdCBUYWxsbWFkZ2UgaXMgYSBncmVhdCBjb21wZXRpdG9yLCYjODIyMTsgc2FpZCBLYWhv
ZSwgYSBTbGlwcGVyeSBSb2NrIFVuaXZlcnNpdHkgcmVjcnVpdC4gJiM4MjIwO0NvYWNoIGdvdCB1
cyByZWFkeSBhbmQgdGFsa2VkIHRvIHVzLCBhbmQgd2UgaGFkIGEgZ2FtZSBwbGFuLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SnVuaW9yIENhc3NpZHkgS29obWFubiAoMzcgYXNzaXN0cyksIHNvcGhvbW9yZXMgTWF5
YSBLZXJyIENvc3RlIGFuZCBBbm5hIEthbnRhcmFzIGFuZCBqdW5pb3IgQWx5c3NhIEJha2VyIGFs
c28gY29udHJpYnV0ZWQgZm9yIFJldmVyZS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgc2VuaW9ycyBkZXNl
cnZlIGEgbG90IG9mIGNyZWRpdCBiZWNhdXNlIG5vdCBvbmx5IGRvIHRoZXkgYnJpbmcgaXQgZWFj
aCBhbmQgZXZlcnkgbmlnaHQgYW5kIHN0ZXAgdXAgaW4gYmlnIG1vbWVudHMsIGJ1dCByZWFsbHkg
dGhlIGRpZmZlcmVuY2UgSSBhbSBzZWVpbmcgaW4gdGhlbSBpcyB0aGF0IHRoZXkgZ3JhYiBvdXIg
eW91bmdlciBraWRzIHdobyBtYXliZSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFzIG11Y2ggZXhwZXJpZW5j
ZSBhbmQgdGhleSBzYXkgdG8gdGhlbSwgJiM4MjE2O1lvdSBnb3QgdGhpcywmIzgyMTc7JiM4MjAx
OyYjODIyMTsgUmVwcCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSBhcmUgc2hvd2luZyB0aGF0IHRoZXkgYmVs
aWV2ZSBpbiB0aGVpciB0ZWFtbWF0ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TZWNvbmQteWVhciBUYWxsbWFk
Z2UgY29hY2ggQWRhbSBIYW1hZCBwcmFpc2VkIGhpcyBwbGF5ZXJzIGZvciB0aGVpciAmIzgyMjA7
dmVyc2F0aWxpdHkmIzgyMjE7IG9uIHRoZSBjb3VydCBhbmQgZm9yICYjODIyMDthZGFwdGluZyYj
ODIyMTsgdG8gaGltIGFuZCBoaXMgc3RhZmYuPC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSBzZW5pb3IgSmVzc2lj
YSBIZXJtYW4gdG90YWxlZCBlaWdodCBraWxscywgMTEgZGlncywgbmluZSBzZXJ2aWNlIHBvaW50
cyBhbmQgdHdvIGFjZXMuIFNlbmlvciBKYW1pZSBNY0doZWUgY29udHJpYnV0ZWQgbmluZSBraWxs
cyBhbmQgZnJlc2htYW4gQW1lbGlhIFBlcmR1ZSBhZGRlZCAzMCBhc3Npc3RzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhpcyBpcyByZWFsbHkgYW1hemluZyBiZWNhdXNlIHdlIHdvcmtlZCByZWFsbHkgaGFyZCBm
b3IgdGhpcywmIzgyMjE7IEFtYXRvIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBrbmV3IFRhbGxtYWRnZSB3YXMg
Y29taW5nIGluIGFuZCB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSBnb2luZyB0byBiZSByZWFsbHkgdG91Z2gsIHNv
IHdlIHdvcmtlZCByZWFsbHkgaGFyZCBpbiBwcmFjdGljZSBhbmQgb3VyIGNvYWNoZXMgcmVhbGx5
IGhhZCBvdXIgZ2FtZSBwbGFuIHJlYWR5IGZvciB1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJhbmRhbGwgYWxz
byBsYXVkZWQgaGVyIGNvYWNoZXMgZm9yIGdpdmluZyBzaGUgYW5kIGhlciB0ZWFtbWF0ZXMgdGhl
ICYjODIyMDtyaWdodCBtaW5kc2V0IGFuZCBnYW1lIHBsYW4gdG8gc3VjY2VlZC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.