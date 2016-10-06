All CATEGORIES
☰ Menu

In Manchester, the party for coach Jim France gets a timeout

Beacon Journal staff report

Published: October 6, 2016 - 09:41 PM | Updated: October 7, 2016 - 12:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A trophy honoring Manchester head coach Jim France for his 350th win and a 1972 yearbook with photos from his first year with the Panthers on display at the school Wednesday in New Franklin. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

blast08gfxWEB
Downtown Akron may start shaking as contractors blast underground rock for sewer project

Akron is warning downtown property owners, workers and residents that the earth may soon shake beneath their feet.

blackvote08cut_8
Black voters, if inspired, could tip the scales in presidential race
icare08_web
iCARE mentors building relationships, one student at a time
Trump apologizes yet he’s still defiant after crude remarks
Proposals accepted by ADM Board to open housing for drug addicts awaiting treatment
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next