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In Manchester, the party for coach Jim France gets a timeout

Beacon Journal staff report

Published: October 6, 2016 - 09:41 PM | Updated: October 7, 2016 - 11:03 AM
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A trophy honoring Manchester head coach Jim France for his 350th win and a 1972 yearbook with photos from his first year with the Panthers on display at the school Wednesday in New Franklin. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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