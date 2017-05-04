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NBA Playoffs: Round 2, Game 3 | Cavaliers at Raptors

LeBron James climbing NBA playoff charts while leading Cavaliers in pursuit of another NBA title

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 4, 2017 - 04:43 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James puts the ball up against Toronto Raptors forward PJ Tucker during the second quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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