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RubberDucks

RubberDucks lineup would look a lot different if Indians trade with Brewers had gone through last year

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 5, 2017 - 09:56 PM

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