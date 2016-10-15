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Cross country: Suburban League meet

Suburban League cross country: Twinsburg’s Ryan Adkins, Highland’s Kaylie Kenne shine brightest as Wadsworth, Aurora, Twinsburg win team titles

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 09:03 PM
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Twinsburg's Ryan Adkins sprints to the finish during Saturday's Suburban League/City Series Championship cross country meet at Goodyear Metro Park. Adkins finished with a time of 15:51. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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