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Akron students at King school’s ‘Mission Control’ connect, communicate with others

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: November 21, 2016 - 04:16 PM
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David DeFelice of the NASA John H. Glenn Research Center puts on a cap with a microphone that astronauts wear in space as he leads a presentation on space travel for the students in the gifted and talented program at King Elementary School Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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