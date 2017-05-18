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Mild winters result in more ticks, parks staff reports

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 06:12 PM | Updated: May 19, 2017 - 11:42 PM
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A deer tick under a microscope in the entomology lab at the University of Rhode Island in South Kingstown, R.I. (AP Photo/Victoria Arocho)


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